Bollette meno care per i “vulnerabili” e bonus energia in base al reddito

Le decisioni di Arera e le comunicazioni di Confconsumatori

“I clienti “vulnerabili” che attualmente usufruiscono del servizio di maggiore tutela vedranno ridursi la bolletta dell’energia elettrica di un importo pari al 2,4% nel secondo trimestre 2025. A comunicarlo è l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”, fa sapere Confconsumatori.

“La riduzione del costo d’acquisto dell’energia elettrica, rispetto al precedente trimestre, è dovuta ad un prezzo atteso più basso dell’energia elettrica, a sua volta correlato al calo previsto dei prezzi del gas naturale per la stagionalità dei consumi. Cali delle quotazioni all’ingrosso che si riflettono sulle bollette dei clienti in maggior tutela, per i quali si registra un calo del 2,1% per la spesa materia energia, a cui si aggiunge una riduzione dello 0,3% della componente relativa agli oneri di sistema”.

“Da aprile – ricorda Confconsumatori – chi ha un Isee inferiore a 9.530 euro si vedrà riconosciuto automaticamente il contributo straordinario di 200 euro previsto dal “Dl bollette”. Inoltre, a breve l’Autorità adotterà un ulteriore provvedimento per definire le modalità e tempistiche d’erogazione per tutti gli aventi diritto, fino alla soglia Isee di 25mila euro. Per usufruire in automatico dei bonus sociali e il contributo straordinario (avendone i requisiti di legge) è necessario attivarsi mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e ottenere l’attestazione Isee”.

“Riceviamo diverse segnalazioni – dichiara Carmen Agnello, consigliera nazionale di Confcosumatori delegata al settore energia – dalle quali è evidente la confusione del consumatore medio davanti alle novità sul bonus energia ma soprattutto sul servizio di maggior tutela e questo non giova in generale al mercato italiano. La gente ormai è diffidente e stanca di essere raggirata al telefono da operatori con scarsa professionalità e serietà, e ha bisogno di informazioni rapide e sicure. Per questo Confconsumatori, con impegno, ha potenziato i propri presidi informativi sul territorio nazionale e attivato ormai da diverso tempo, uno Sportello online che si può contattare in qualsiasi momento».

Per informazioni e assistenza, infatti, è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori o scrivere allo Sportello online dell’associazione.