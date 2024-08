Bovalino. Triathlon della Riviera Cristallina, costituito il Comitato

L'evento sportivo di rilevanza nazionale e internazionale che si terrà il prossimo anno, nei giorni 3 e 4 maggio del 2025

BOVALINO – E’ stato costituito il Comitato del Triathlon della Riviera Cristallina, incaricato di organizzare e gestire il Triathlon della Riviera Cristallina, un evento di rilevanza nazionale e internazionale che si terrà il 3 e 4 maggio 2025. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione dell’intera Calabria come meta sportiva e culturale d’eccellenza.

L’evento si articolerà in due giornate: il 3 maggio 2025 si svolgerà la gara Sprint, mentre il 4 maggio 2025 avrà luogo la gara Olimpica. Il percorso definitivo è attualmente in fase di studio, ma sarà certamente caratterizzato da alcuni dei paesaggi più suggestivi della Riviera Cristallina. Oltre al fascino della costa ionica, il tracciato attraverserà l’entroterra, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare i meravigliosi borghi storici che arricchiscono la nostra regione. Questi borghi, custodi di tradizioni millenarie, aggiungeranno un tocco unico e autentico all’esperienza del triathlon.

Il Comitato è stato creato con l’obiettivo di coordinare l’organizzazione dell’evento a livello locale e di fungere da punto di riferimento per la Federazione Italiana di Triathlon e per la società incaricata della gestione tecnica dell’evento. Tra i suoi compiti principali, il Comitato si occuperà anche della preparazione di pacchetti turistici dedicati ai partecipanti e ai loro accompagnatori, offrendo un’esperienza completa che va oltre la competizione sportiva.

I membri del Comitato sono:

Riccardo Giubilei, Presidente della Federazione Italiana di Triathlon, Nicola Intini, Responsabile dello Sviluppo Area Centro – Sud della Federazione, Mario Siciliano, Delegato Regione Calabria della Federazione, Fabio Pruiti, Consigliere della Federazione, Nancy Violante, Coordinatrice del Comitato e parte del Team della Riviera Cristallina, Filippo Strano, Console Onorario d’Italia a Cancún e Direttore del Progetto Riviera Cristallina, Bruno Federico, Assessore allo Sport del Comune di Bovalino, Maria Grazia Volonà, Team Riviera Cristallina.

“L’obiettivo – è riportato in una nota – è quello di creare un evento che diventi un punto di riferimento nel calendario sportivo nazionale e internazionale e che contribuisca alla crescita e alla promozione della Riviera Cristallina come destinazione turistica d’eccellenza”. Il Comitato lavorerà a stretto contatto con le comunità locali e i partner coinvolti per assicurare una gestione efficiente e un’organizzazione impeccabile dell’evento. Il successo di questa iniziativa dipenderà dal coinvolgimento attivo di tutti, e siamo certi che con l’impegno collettivo riusciremo a rendere il Triathlon della Riviera Cristallina un evento memorabile.