Brutto stop per il Ct Vela Messina nella trasferta di Sinalunga

La formazione peloritana si è presentata con il solo Giorgio Tabacco e tanti giovani, gli avversari non hanno concesso nulla

SINALUNGA – Il Ct Vela Messina torna a bocca asciutta dalla trasferta di Sinalunga. I volenterosi giovani del presidente Tato Spatari e del capitano Francesco Caputo hanno potuto ben poco contro il Tc Sinalunga che si è imposto con il punteggio di 6 a 0, non concedendo neanche un set ai siciliani.

Toscani subito in vantaggio con il successo di Serafini che ha lasciato due game a Fabio Varsalona. Si sono battuti con grinta e determinazione i giovanissimi Federico Gargano (classe 2008) ed Enrico Egitto (classe 2007) che hanno lottato alla pari nel primo set contro i rispettivi avversari, Andrea de Marchi e Amedeo Malfetti, per poi cedere a zero il secondo set.

Più combattuto, almeno nel secondo set, l’incontro dei due numeri uno, Oriol Roca Batalla per Sinalunga a Giorgio Tabacco per i messinesi, con il più giovane dei fratelli Tabacco che, dopo aver perso 6-1 il primo set, ha ceduto al tie break della seconda partita. Sinalunga, infine, ha conquistato, sempre in due set, i doppi. Domenica prossima altra trasferta proibitiva per il Ct Vela, sui campi di Crema.

Tc Sinalunga-Ct Vela 6-0

Serafini b. Varsalona 6-2, 6-0

De Marchi b. Gargano 7-5, 6-0

Roca Batalla b. G. Tabacco 6-1, 7-6 (1)

Malfetti b. Egitto 6-4, 6-0

Roca Batalla-Serafini b. G. Tabacco-Varsalona 6-2, 6-3

Vanni-Malfetti b. Gagliani-Ragno 6-2, 6-0

Serie A1, Girone 2

Risultati seconda giornata: Ata Battisti Trentino-Tc Crema 2-4; Tc Sinaluna-Ct Vela 6-0.

Classifica girone 2: Tc Sinalunga e Tc Crema 4; Ct Vela 3; Ata Battisti Trentino 0.

Prosimo Turno (domenica 20 ottobre): Tc Crema-Ct Vela; Tc Sinalunga-Ata Battisti Trentino.

Articoli correlati