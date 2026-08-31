Caldo in Sicilia, altri due giorni di allerta incendi

In rosso il messinese e le altre province con una sola eccezione. Le previsioni meteo per oggi

Resta rossa l’allerta della protezione civile regionale per la Sicilia. Il bollettino meteorologico del dipartimento regionale segnala massima allerta per il rischio di incendi e per le ondate di calore nel messinese e in tutte le altre province siciliane. Fa eccezione soltanto Trapani dove il livello di allerta è invece arancione.

Dove è previsto il gran caldo

Le previsioni meteo prevedono invece un progressivo allentamento della morsa dell’anticiclone subtropicale che però porterà ad un abbassamento delle temperature in maniera molto graduale. Pur in moderata diminuzione, le massime previste rimangono quindi alte e calore ed afa continueranno a sentirsi, soprattutto nelle zone interne dell’isola. Anche oggi non sono segnalate precipitazioni sull’intera isola, dove i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

La mappa degli incendi

Le strutture di protezione civile restano quindi in estrema allerta, anche alla luce dei numerosi incendi verificatisi in tutta l’isola ieri e nel corso dell’intero fine settimana. In provincia di Messina, le fiamme hanno interessato il versante jonico, in particolare a Castelmona, e tirrenico dove a Santo Stefano di Camastra grossi roghi hanno minacciato l’abitato, passando per Castell’Umberto.