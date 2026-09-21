Campagna di vaccinazione a Messina, l’Asp estende gli orari dei Centri

Ecco dove è possibile recarsi per vaccinarsi in città, con gli orari di apertura al pubblico in città

MESSINA – “Il vaccino ti difende, tu difendi gli altri”. Prosegue la campagna di vaccinazione dell’Asp di Messina. Ed è stata prevista l’estensione degli orari di apertura al pubblico dei Centri vaccinali della città di Messina: sia il Centro vaccinale di Messina Nord che quello di Palazzo Satellite. Quest’ultimo è già aperto il mercoledì e il venerdì pomeriggio da qualche mese.

Ecco la programmazione.

PALAZZO SATELLITE: ogni mercoledì: 15:00 – 19:00; ogni venerdì: 15:00 – 19:00.

MESSINA NORD: sabato 26 settembre: 08:00 – 18:00; lunedì 28 settembre: 13:00 – 18:00; mercoledì 30 settembre: 13:00 – 18:00; sabato 10 ottobre: 08:00 – 18:00; lunedì 12 ottobre: 13:00 – 18:00; mercoledì 14 ottobre: 13:00 – 18:00; lunedì 19 ottobre: 13:00 – 18:00; sabato 24 ottobre: 08:00 – 13:00; lunedì 26 ottobre: 13:00 – 18:00; mercoledì 28 ottobre: 13:00 – 18:00

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