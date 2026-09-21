 Messina. "Scarsa manutenzione a Villa Dante, servono interventi urgenti"

Messina. “Scarsa manutenzione a Villa Dante, servono interventi urgenti”

Redazione

Messina. “Scarsa manutenzione a Villa Dante, servono interventi urgenti”

lunedì 21 Settembre 2026 - 08:12

Il consigliere Cacciotto scrive al Comune e a Messina Servizi per segnalare "un progressivo deterioramento del polmone verde della città"

MESSINA – “A seguito del complesso di interventi di riqualificazione che hanno interessato Villa Dante, culminati
con la riapertura del maggio 2024, si rileva attualmente un progressivo deterioramento delle condizioni generali dell’area. ​A distanza di oltre due anni dai lavori, l’ampio polmone verde cittadino presenta evidenti criticità legate alla scarsa manutenzione e alla carenza di interventi ordinari e straordinari di cura della vegetazione. In diverse zone del parco, il manto erboso e le essenze arboree risultano fortemente compromessi o del tutto assenti, a detrimento del decoro urbano e della fruibilità dello spazio da parte
della cittadinanza”. Il consigliere della III Circoscrizione Alessandro Cacciotto, di Fratelli d’Italia, scrive a Messina Servizi Bene Comune, al dipartimento Servizi ambientali del Comune e all’assessora all’Ambiente Liana Cannata per chiedere interventi urgenti per Villa Dante.

Villa Dante, deterioramento

Il consigliere auspica “​l’attivazione di un piano sistematico di controlli e manutenzione periodica volto a preservare nel tempo il decoro e il valore strutturale della Villa. ​Si confida in un tempestivo riscontro e in una rapida presa in carico delle criticità segnalate, al fine di restituire alla collettività uno spazio pubblico decoroso e adeguatamente valorizzato. ​La programmazione e l’esecuzione immediata di interventi straordinari di scerbatura e pulizia generale. ​Il ripristino e la piantumazione delle aree verdi ormai degradate o prive di vegetazione”.

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