Casello di Villafranca, all’alt gettano la cocaina dal finestrino

Due uomini sono stati arrestati perché il loro gesto non è sfuggito ai carabinieri

MESSINA – Un controllo in autostrada, al casello di Villafranca. All’alt dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Messina, con i colleghi della stazione locale, due uomini in auto gettano dal finestrino una busta. Ma i carabinieri la recuperano. Il contenuto? 130 grammi di cocaina. Così sono stati arrestati un 31enne e un 41enne, quest’ultimo con precedenti penali anche per reati specifici, entrambi originari della provincia di Catania, accusati di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

I due sono ora ai domiciliari e la droga è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti di laboratorio. Dai 130 grammi, rilevano i carabinieri, sarebbe stato possibile ricavare più di 760 dosi per lo spaccio.