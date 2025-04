“Un istante di felicità”, il nuovo cortometraggio del Liceo Archimede VIDEO

REDAZIONALE Nel laboratorio di cinema gli studenti hanno ricoperto sia ruoli tecnici che artistici

REDAZIONALE – Sono di nuovo all’opera i partecipanti al laboratorio di cinema del Liceo Archimede di Messina, guidato dalla dirigente, professoressa Laura Cappuccio. Sotto la guida del responsabile scientifico del corso, il regista Francesco Calogero, è in fase di post produzione il nuovo cortometraggio, intitolato Un istante di felicità, con cui i trenta allievi, impegnati sia nei ruoli tecnici che in quelli artistici, sperando di eguagliare il successo arriso al corto Il bosco delle lepri, che in aprile sarà proiettato a Pechino dopo essere stato invitato in Gran Bretagna e Stati Uniti, e premiato in numerosi festival italiani.

Progetto finanziato dal Cips

Anche questo progetto è finanziato attraverso CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Liceo Archimede è ancora una volta affiancato da importanti realtà cittadine nell’ambito dello spettacolo e dell’audiovisivo, quali Nutrimenti Terrestri, UniversiTeatrali, Cineforum Don Orione e Polittico.

30 studenti coinvolti

Il cortometraggio drammatico sarà proiettato per la prima volta a Messina a maggio. I tre studenti che si sono occupati della regia sono Clarissa Aloisio, Giorgio Bensaia e Gabriel Lo Presti. Per la direzione della fotografia e montaggio Marco Grasso e Gabriel Lo Presti. Responsabile del suono Emanuel Calabrese. La sceneggiatura è stato un lavoro collettivo. Ecco il cast: Sara Ampelli (Nicole), Emanuela Ungaro (Odette), Alessio Pettinato (prof. Costa), Maurizio Puglisi (preside), Antonio Filocamo (Gabriele), Irene Sanfilippo (Sofia), Tania Spinella (Giuliana), Clarissa Aloisio (Lucrezia), Alessia Celi (Lucia), Marius Trimarchi (Otello), Valentina Napoli (Desdemona), Francesca Spadaro (docente di teatro), Melinda Previti (madre collerica).

