A Messina le buche stradali si moltiplicano FOTO

Continuano ad arrivare segnalazioni di buche stradali al numero WhatsApp di Tempostretto 366.8726275. Il comune di Messina deve intervenire prima possibile

MESSINA – In questi giorni le segnalazioni di buche stradali al nostro numero WhatsApp 366.8726275 sono sempre più numerose e probengono da ogni parte della città. In alcuni casi si tratta di vere e proprie voragini che costituiscono un serio pericolo per chi percorre le strade di Messina in macchina ma soprattutto in moto. I danni agli pneumatici sono piuttosto frequenti e onerosi, in particolare in qualche tratto di strada come la Panoramica.

Uno dei nostri lettori ha scritto con amara ironia: “A proposito di buche fatevi un giro nel tratto tra il carcere di Gazzi e lo stadio Celeste e poi tornate dalla via Bonino nel tratto tra il Celeste e la via Bonsignore, direzione stazione F.S. Ci sono così tante buche che è difficile scegliere la più bella. Attenti però: se il sindaco o qualunque cittadino cade in una di esse, sono così profonde che ci vorrà la gru per tirarlo fuori”.

Un altro lettore ha aggiunto: “Strada zona porto di Messina, grosse buche nella carreggiata, avvertite il Comune”.

Bisogna dire che la situazione è peggiorata per effetto delle abbondanti piogge di quest’ultimo periodo. Ciò non toglie che la problematica sia piuttosto grave e meriti una soluzione tempestiva.

Le immagini con cui i lettori hanno voluto documentare la critica situazione delle strade cittadine sono così tante e diversificate che abbiamo deciso di farne una raccolta che pubblichiamo di seguito:

Annunziata

Viale Italia Civico 41

Pace

Via Consolare Pompea

Via Falconieri

Via Garibaldi

Via Libertà

Via Palermo

Buca coperta con mezzi di fortuna- Via S. Cecilia

Piazza della Repubblica – Stazione Centrale

Via Pirrotta – Sperone









