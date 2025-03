“Lavori improvvisi quasi dentro il negozio”

"Non mi resta che chiudere. Non sono stata avvertita" , racconta la titolare in via Tommaso Cannizzaro

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Non mi resta che chiudere. Sono dovuta ritornare a casa stamattina. Quasi dentro il mio negozio, MissErre, in via Tommaso Cannizzaro, sul marciapiede, ci sono lavori in corso. Operai che scavano e transenne, con squarci enormi. I clienti non potrebbero nemmeno avvicinarsi alla porta. E non ero stato avvertita. Assurdo”. A sottolinearlo la titolare, Rachele Gallo.