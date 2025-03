Una buca stradale sulla Panoramica, piuttosto profonda, rende rischioso il transito di auto e, soprattutto, di macchine

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Oggi sulla Panoramica, direzione Ganzirri a Messina, alle 12:30. Diverse ruote bucate e traffico bloccato per macchine in panne”.

La buca segnalata dalla foto appare piuttosto profonda e determina un rischio serio per chi transita in quella zona in macchina e, soprattutto, in moto.