Castanea Basket Messina riconferma Claudio Cordaro, sarà il nuovo capitano

Tre new entry: Soresini, Maccarone e Pavan. Più una riconferma carismatica per i giallo-viola in vista della prossima Serie C

MESSINA – Prosegue la costruzione del nuovo roster del Castanea Basket 2010 Messina, i gialloviola annunciano gli ingressi di Jacopo Soresini, un giovane playmaker classe 2008 e una scommessa per la società, e Marco Maccarone, una guardia con voglia di crescere. In aggiunta a loro arriva la riconferma di Claudio Cordaro che avrà responsabilità in più essendo stato nominato capitano dei giallo-viola per la prossima stagione.

Per Cordaro aumenta la responsabilità come ammette lui stesso: “Sento un senso di responsabilità verso la mia città e verso tutti coloro che vengono a sostenerci al campo, e credo che non ci sia modo migliore che rimboccarsi le maniche in prima persona. Proverò a portare e trasmettere ai ragazzi tutta la mia esperienza e i miei valori”.

Ultimo colpo in ordine di tempo Gian Marco Pavan. Classe 2002, arriva a Castanea dopo aver sempre giocato in Veneto, scegliendo di mettersi alla prova in un nuovo campionato e in una nuova realtà. Una scelta precisa, nata dalla convinzione di aver trovato a Castanea il progetto e l’ambiente giusti per continuare a crescere. Queste le sue parole: “Le mie caratteristiche principali sono grinta, atletismo e rimbalzi, offensivi e difensivi. La mia missione? Difendere il pitturato, la mia arma in più i rimbalzi”.

A livello societario/dirigenziale il Castanea accoglie Franco Sabella, una new entry, che sarà il responsabile del Baskin. Nel ruolo di dirigente del basket invece il Castanea accoglie Francesco De Gaetano che ha trai suoi obiettivi quello di trasmettere sani valori ai più giovani.