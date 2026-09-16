 Due gli ammoniti nell'Acr Messina, il giudice sportivo non omologa Messana Riviera - Gioiosa

Due gli ammoniti nell’Acr Messina, il giudice sportivo non omologa Messana Riviera – Gioiosa

Simone Milioti

Due gli ammoniti nell’Acr Messina, il giudice sportivo non omologa Messana Riviera – Gioiosa

mercoledì 16 Settembre 2026 - 11:03

I provvedimenti del giudice sportivo dopo la prima giornata di campionato in Eccellenza

MESSINA – La prima giornata del campionato di Eccellenza in cui è sprofondato il Messina si apre subito con un giallo. Sembrava tutto filato liscio domenica ma il giudice sportivo non ha omologato proprio la partita giocata in riva allo Stretto tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa terminata 0-0 nel rinnovato “Giovanni Celeste”. Gli ospiti hanno preannunciato un reclamo e quindi al momento il risultato non è stato registrato ma sono stati comunque messi nero su bianco i provvedimenti disciplinari che consistono nei cartellini gialli per Arigo, De Salvo, De Maria e Ezawje, mentre per il Gioiosa Gorobsov e Muschio.

Correttamente registrato lo 0-1 esterno del Messina che ha regalato i primi tre punti alla formazione di mister Torrisi in quel di Augusta, una partita filata liscia con i cartellini gialli mostrati a Burzio e Palumbo. A differenza della Coppa Eccellenza Sicilia, dove sono stati ammoniti Bonanno, Sarao, Varela e Doni e sono diffidati già dalla sfida contro il Gioiosa andata in casa di giorno 23 settembre, i due non rischiano nulla nel prossimo impegno che si disputerà al Franco Scoglio domenica 20 settembre alle ore 15:30, in campionato per entrare in diffida servono quattro cartellini gialli.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina

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