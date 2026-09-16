 Messina. Viale della Libertà torna ad allagarsi alle prime piogge

Messina. Viale della Libertà torna ad allagarsi alle prime piogge

Redazione

Messina. Viale della Libertà torna ad allagarsi alle prime piogge

mercoledì 16 Settembre 2026 - 10:32

L'allarme lanciato dal consigliere comunale Libero Gioveni

“Ci risiamo e forse anche peggio. Ciò che è accaduto ieri sera sul viale della Libertà continua ad indignare ed esasperare i residenti”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, con tanto di video dimostrativo, denuncia la condizione deficitaria dell’importante arteria cittadina con solo qualche minuto di forte pioggia verificatasi ieri sera.

“Ho ricevuto dei video da qualche residente di viale della Libertà proprio di fronte il parco Agorà, letteralmente imprigionato in casa, senza la possibilità di uscire a piedi dal portone del proprio stabile – spiega Gioveni. Quanto ancora dovrà perdurare questa vergognosa condizione? – si chiede il consigliere. E quanto bisognerà ancora attendere che Comune e Atm con i lavori alla tranvia risolvano definitivamente questa annosa problematica?”.

Il problema è stato affrontato nei mesi scorsi nella zona di via Pola e via Cuppari che si trovano più a nord del tratto in questione – ricorda l’esponente di FdI – “ma è evidente che non possono essere ritenuti sufficienti. Occorre necessariamente trovare altre più imponenti soluzioni strutturali che non si limitano soltanto agli interventi sulla tranvia”.

“La questione allagamenti sul viale della Libertà quindi – conclude Gioveni – soprattutto quando arriveranno piogge molto più prolungate e intense di quella di ieri sera, dovrà essere affrontata in Aula con tutti i soggetti preposti, per cui mi farò carico di richiedere una loro audizione urgente affinché si possa cancellare prima possibile questo autentico e ormai storico scempio cittadino”. 

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