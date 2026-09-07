Castanea Basket Messina svela le prime novità in vista della prossima Serie C

I gialloviola confermano Romanò e accolgono Arrighini, Berti e Sidibè. Prende forma, con i primi allenamenti in corso, la prima squadra

MESSINA – La società gialloviola Castanea Basket 2010 Messina si prepara alla nuova stagione con tanto entusiasmo. Il gruppo che ha sede al PalaRitiro di Giostra e che andrà a comporre gruppi sia di baskin che basket dal mini basket passando per le varie formazioni Under fino alla Serie C unica tra squadre siciliane e calabresi, ha già accolto Matteo Caruso qualche nuovo dirigente e la prima squadra ha già iniziato gli allenamenti con la preparazione atletica.

I cestisti già ufficializzati del Castanea Basket

Svelati già quattro componenti del roster che disputerà la Serie C. Il primo presentato dalla società è Filippo Arrighini, Ala Grande – Centro che è una new entry tra le file gialloviola, un giocatore fisico e dinamico, pronto a mettere energia, intensità e carattere al servizio del gruppo. Un atleta che ha scelto il Castanea convinto dal progetto e dalla voglia della società di ripartire con determinazione. Arrighini dichiara: “Ho scelto il Castanea per il progetto e per la voglia di rivalsa della società rispetto all’anno scorso. L’obiettivo è sempre cercare di migliorare, sia come squadra sia individualmente, e cercare di costruire un bel gruppo, che sia unito nei momenti difficili delle partite”.

La seconda ufficialità è una conferma, il giovane Gianfranco Romanò, ala piccola classe 2007, disputerà oltre alla Serie C anche l’Under 19 Gold, una conferma che rappresenta pienamente la filosofia della società: puntare sui giovani, farli crescere e costruire insieme un progetto ambizioso. Le sue parole: “Considero questo un progetto ambizioso, che crede molto nei giovani e nella loro crescita. Restare a Messina e affrontare questa nuova sfida con tanta fame e voglia di vincere è fondamentale per il mio percorso”.

Nuovo arrivo quello di Mattia Berti, playmaker o guardia all’occorrenza, vestirà la casacca numero 10 gialloviola. Visione di gioco, personalità, grinta e un buon tiro dalla lunga distanza: Mattia è pronto a trasformarsi nel metronomo della squadra, colui che dovrà dettare tempi, ritmi e direzione sul parquet. Così il nuovo regista del Castanea: “Il mio obiettivo è fare esperienza ed essere una sicurezza per i miei compagni. Sono un giocatore che combina grinta e lucidità e spero di essere il metronomo di questa squadra”.

Il quarto nome per il roster della prossima stagione è un’altra new entry, Yaya Sidibè ruolo ala piccola. Il Castanea Basket alza ancora l’asticella e porta in Serie C il francese che ha giocato anche in Ncaa. Un giocatore che porta con sé un’esperienza maturata oltreoceano e caratteristiche che promettono di accendere il parquet. Così il nuovo arrivo: “Voglio continuare a crescere, migliorare ed essere costante. Voglio portare alla squadra la mia esperienza, energia e leadership”.