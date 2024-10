Chiesa dei Catalani, “ogni giorno porte aperte a turisti e cittadini”

La soddisfazione dell'assessore Caruso e le conferma da don Romeo. Ecco tutte le informazioni

MESSINA – Un’iniziativa che mira a valorizzare uno dei gioielli architettonici della città. Come annunciato dall’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, la chiesa dei Catalani rimane aperta ogni giorno. E lo conferma il rettore del Seminario e delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale di Messina, don Roberto Romeo. Sottolinea quest’ultimo: “La chiesa dei Catalani, già da due mesi, è aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 16. Ed è fruibile sia dai turisti, sia dai messinesi”.

Aperte le visite anche la domenica, previa organizzazione. “Ci si può rivolgere alla cattedrale o a me, per eventuali gruppi organizzati, che volessero visitarla nei giorni di domenica” – spiega don Roberto Romeo

Questo si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Messina, come sottolineato dall’assessore Caruso: “La chiesa dei Catalani è uno dei monumenti più importanti del nostro centro storico. Siamo contenti si sia riusciti a trovare una soluzione, offrendo ciò di cui avevamo bisogno. L’apertura costante della chiesa consente ai tantissimi crocieristi di conoscere un arco temporale della nostra storia. Stiamo lavorando, insieme al sindaco, per potere mettere a sistema, attraverso una card, tutti i siti di interesse, tra cui la chiesa di Maria Alemanna, il Monte di Pietà e tantissime altre chiese”.

Proprio oggi l’appello del consigliere Giandomenico La Fauci per una maggiore apertura delle chiese storiche di Messina.

Le prenotazioni per vsitare la chiesa dei Catalani di domenica

Sempre oggi la nota dell’amministrazione: “Nell’ambito della valorizzazione dei siti di interesse storico il Comune di Messina rende noto che, accogliendo le molte richieste dei turisti e degli stessi cittadini messinesi, don Roberto Romeo ha disposto l’apertura continuata della storica chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani (ingresso da via Garibaldi). L’edificio religioso, pertanto, rimarrà aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 9.30 alle 16. Qualora la chiesa dovesse servire per celebrazioni liturgiche o iniziative culturali, l’orario potrebbe subire variazioni. Eventuali gruppi organizzati potranno visitare di domenica la chiesa prenotandosi, almeno una settimana prima, al numero di telefono 090-774895 (Basilica Cattedrale di Messina) oppure 346-1277391 (delegato arcivescovile)”.

L’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso esprime “piena soddisfazione, anche a nome del sindaco Federico Basile, per un’niziativa che consente di potere fruire, in modo strutturato e continuativo, di una delle chiese più rappresentative della città”. .

