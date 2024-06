Cilona: “Forza Taormina è rinata”. E sfida l’Amministrazione De Luca”

Dall'analisi del risultato delle Europee alle accuse all'Amministrazione, il coordinatore: "Serve ridisegnare il futuro della città"

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Le recenti elezioni europee a Taormina hanno offerto un momento di riflessione, soprattutto alla luce delle elezioni amministrative dell’anno precedente. Salvo Cilona, coordinatore di Forza Taormina, gruppo politico che si ispira ai valori di Forza Italia, ha analizzato i risultati. Con 397 voti di lista, pari all’11,73% dei votanti, Forza Taormina si è posizionata come la terza forza politica, un risultato significativo considerando il contesto politico locale.

“Un risultato significativo”

Cilona parla di “un successo che premia l’impegno degli iscritti al gruppo. Questo risultato – sottolinea – è stato ottenuto nonostante la forte concorrenza di Fratelli d’Italia e della lista Libertà, che ha visto il sindaco De Luca ottenere il 37,43% dei voti, pari a 1257 preferenze. È interessante notare come De Luca abbia tuttavia perso consensi rispetto alle elezioni comunali precedenti, dove aveva raccolto il 65% dei voti con oltre 4000 preferenze”.

Critiche all’Amministrazione De Luca

Forza Taormina sostiene che “la gestione dell’attuale amministrazione, guidata da De Luca, sia stata caratterizzata da promesse elettorali non mantenute e da una percepita assenza del sindaco nella vita cittadina”. Secondo Cilona, questa situazione “ha portato a un clima di stallo, con iniziative lasciate a persone non elette democraticamente. Il malcontento dei cittadini è evidente, come dimostra il calo di consensi per De Luca nelle elezioni europee rispetto alle precedenti comunali”.

“Un futuro per Taormina”

Il gruppo Forza Taormina intende “riaccendere l’entusiasmo tra i cittadini, denunciando politicamente le problematiche della città e sorvegliando i provvedimenti dell’amministrazione in carica. In particolare, l’Azienda servizi municipalizzati (Asm) è stata indicata come un’area critica”.

Un altro punto dolente sollevato da Forza Taormina riguarda “l’assenza di un programma turistico-culturale efficace. La mancata realizzazione di eventi mondani e spettacoli di rilievo internazionale ha impoverito l’offerta culturale di Taormina, che in passato era un punto di riferimento per celebrità internazionali grazie a manifestazioni come Taormina Arte e il Festival del Cinema. Quest’anno, nonostante il 70° anniversario del festival, la partecipazione della città è stata insignificante”. Forza Taormina, sotto la guida di Salvo Cilona, si propone di continuare a essere “una voce critica e propositiva per il futuro della città. Ci riproponiamo di essere anche suggeritori se l’Amministrazione lo riterrà opportuno senza chiedere nulla, dimostrando che per noi viene prima Taormina”.

In attesa del ritorno di De Luca

Il sindaco Cateno De Luca si è preso quindici giorni di riposo. Una lunga riflessione, interrotta solo da una intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, sull’analisi del voto. Poi è nuovamente sceso il silenzio. Di sicuro le repliche non si faranno attendere.