Cittanova. Ecopiana: “L’incendio non ha attinto i rifiuti pericolosi”

I danni più rilevanti hanno riguardato, esclusivamente, le attrezzature ubicate nel capannone, la cui struttura ha retto nonostante la violenza delle fiamme

CITTANOVA – “Si fa riferimento alle notizie di stampa circa l’incendio che la scorsa notte, ad impianto chiuso, ha colpito il capannone che, all’interno dell’area aziendale della Ecopiana SRL, ospita gli impianti per la produzione di compost”. La nota è dell’azienda che gestisce gli impianti che è che segue quella del sindaco di Cittanova, Domenico Antico, il quale aveva anche lui rassicurato la popolazione dichiarando che “l’incendio che ha interessato una parte dell’impianto di stoccaggio di rifiuti dell’Azienda Eco Piana era è motivo di preoccupazione per la salute pubblica“. “L’incendio – prosegue la nota dell’azienda Ecopiano Srl – non ha attinto né rifiuti organici, che ad impianto attivo vengono trattati nell’area interessata dall’evento, nè altro genere di rifiuti non pericolosi trattati dall’azienda in altre zone dell’impianto. I danni più rilevanti hanno riguardato, esclusivamente, le attrezzature ubicate nel capannone, la cui struttura ha retto nonostante la violenza delle fiamme. Lo spegnimento del rogo

è stato agevolato dagli impianti antincendio dello stabilimento, governati dai Vigili del Fuoco

intervenuti. Le cause sono in corso di accertamento e la società è già a lavoro per il ripristino dei

luoghi e l’immediata ripresa delle attività. L’azienda ringrazia i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine che si sono attivate per risalire alle cause del drammatico evento occorso nonché l’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco, Domenico Antico, e i Consiglieri Comunali del movimento politico Spazio Civico per il sostegno e la vicinanza”.