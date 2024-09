City Nature Challenge. Milazzo ancora al primo posto FOTO

La città di Milazzo ancora prima in Italia alla City Nature Challenge, che quest’anno ha regalato osservazioni di specie rare

MILAZZO – Anche quest’anno la City Nature Challenge consacra la città di Milazzo al primo posto in Italia, per numero specie osservate. In Europa, invece, il Comune mamertino si è classificato al terzo posto ottenendo, invece, risultando invece venticinquesimo in tutto il mondo.

L’evento, che ha coinvolto diversi partecipanti impegnati a scattare foto di specie animali e vegetali, è stato lanciato come ogni anno dal Museo del Mare di Milazzo con il patrocinio del Comune e dell’Area Marina Protetta.

In totale sono state registrate oltre 20.000 osservazioni di 2.616 specie. Due partecipanti, inoltre, si sono posizionati al primo e al secondo posto in tutta Europa. Si tratta, rispettivamente, di Adele Schittone e Santi Scibilia (in foto).

Ancora una volta la City Nature Challenge accende i riflettori sull’incredibile patrimonio naturalistico della città del Capo, dunque, sopratutto grazie all’osservazione di alcune specie molto rare come la coccinella endemica siciliana (Tytthaspis phalerata), la Vesparia (Ophrys apifera), il Cardo-pallottola Vischioso (Echinops spinosissimus) e la Pettegola (Tringa totanus).

Adesso si pensa già alla prossima edizione che, realisticamente, potrebbe nuovamente regalare alla cittadina tirrenica il primato già conquistato per quattro anni di seguito.