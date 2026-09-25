Cocaina e marijuana in officina, arrestato meccanico 53enne

Arresto per spaccio di droga. Controlli dei carabinieri di Milazzo anche davanti alle scuole con il Nucleo cinofili

MILAZZO – All’interno della sua officina meccanica conservava 94 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana e 3 sigarette artigianali confezionate con tabacco misto a marijuana, nonché un bilancino elettronico di precisione. Intervento dei carabinieri di Milazzo che hanno arrestato per spaccio di droga un 53enne già noto alle forze dell’ordine. La droga è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina e l’uomo è ora ai domiciliari.

In generale, nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, anche con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT) e del 12° Nucleo Elicotteri di Catania Fontanarossa.

L’operazione è stata predisposta in concomitanza con l’inizio delle attività scolastiche, con particolare attenzione allo spaccio di droga. E sono state eseguite numerose perquisizioni personali e domiciliari, all’esito delle quali 9 persone – tra i 20 e i 40 anni – sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di crack, marijuana, hashish e cocaina.



Durante il servizio, particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli alla circolazione stradale, nell’ambito dei quali sono stati controllati 45 veicoli, con l’identificazione di 58 persone e l’esecuzione di 12 perquisizioni personali.

Ed è stata ritirata una carta di circolazione e sequestrato amministrativamente un veicolo, elevando 9 sanzioni al “Codice della strada” (per oltre 3mila euro). Sanzioni per “condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini”, decurtando 15 punti dalle patenti.