Torna l’Oktoberfest Messinese, a Villa Dante quattro giorni di festa e tradizione

L'appuntamento con la seconda edizione della manifestazione è in programma dall'uno al quattro ottobre

Villa Dante si prepara ad accogliere la seconda edizione dell’Oktoberfest Messinese, l’evento ricreativo e culturale che unisce la tradizione bavarese alle eccellenze enogastronomiche del territorio siciliano. Dopo il successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale ha confermato la riproposizione della manifestazione, pensata per offrire momenti di convivialità e svago a tutta la cittadinanza e alle famiglie.

Spazi per famiglie e intrattenimento

L’evento punta a valorizzare il parco verde della città, trasformandolo in un punto d’incontro all’aperto aperto a tutte le generazioni. L’iniziativa prevede aree e attività dedicate in particolare ai bambini e ai giovani, coniugando l’intrattenimento e la promozione del territorio in un contesto accogliente e sicuro.

L’organizzazione e il sostegno economico dell’ente

Per la buona riuscita dell’evento in programma dall’uno al quattro ottobre, l’amministrazione ha previsto un sostegno concreto stanziando una somma di dodicimila euro a titolo di compartecipazione ai costi organizzativi. Il provvedimento affida ai dipartimenti competenti il compito di curare tutti gli aspetti logistici e amministrativi necessari per accogliere al meglio il pubblico all’interno del parco cittadino.