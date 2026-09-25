 “Mednight”, al Rettorato di Messina la Scienza si apre al territorio

“Mednight”, al Rettorato di Messina la Scienza si apre al territorio

Redazione

“Mednight”, al Rettorato di Messina la Scienza si apre al territorio

venerdì 25 Settembre 2026 - 08:30

Appuntamento venerdì 25 settembre dalle 18

Venerdì 25 settembre torna al Rettorato dell’Università di Messina l’appuntamento con “Mednight” – la “Notte Mediterranea delle Ricercatrici”,  nata con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica in Europa. L’iniziativa si celebrerà in contemporanea in 7 città europee,  Valencia, Montpellier, Tolosa, Messina, Sarajevo, Xanthi e Istanbul, che svolgeranno attività parallele in grado di avvicinare il grande pubblico alle ricerche scientifiche all’avanguardia effettuate dagli Atenei e dagli Enti di ricerca coinvolti. Oltre 1.000 ricercatori contribuiranno all’iniziativa per portare la ricerca fuori dalle aule e dalle Università.

Orari e obiettivi dell’evento

A partire dalle ore 18, fino alle 24, il Rettorato si animerà per celebrare lo scambio culturale e l’impegno attraverso la scienza e le sue scoperte, sottolineando in particolare il ruolo vitale delle donne nella ricerca e nell’impulso al progresso. 

Mednight vuole ispirare le future generazioni di scienziate e non solo, sottolineando l’importanza della scienza nella vita di tutti i giorni, creando spazi in cui ricercatori e pubblico (compresi i bambini) potranno incontrarsi, scambiare idee ed indagare le meraviglie dell’innovazione e della conoscenza.

Attività, esperimenti e laboratori

Ci saranno attività che consentiranno ai partecipanti di esplorare la biodiversità marina, la geofisica attraverso esperimenti e percorsi pratici, di approfondire i temi della salvaguardia ambientale, del riciclo, dell’energia pulita e sostenibile, delle microplastiche, della nutrizione, della salute, del patrimonio culturale e della tecnologia presente e futura. Sarà possibile interagire con i ricercatori in giochi scientifici per tutte le età. Gli spazi si trasformeranno in vivaci festival di scoperta, offrendo dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e laboratori.

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