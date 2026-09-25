Colori e magia sullo Stretto: domenica l’anteprima del Festival degli Aquiloni a Santa Margherita

Un'intera giornata sul lungomare con laboratori e aquiloni in volo in attesa dell'appuntamento a Capo Peloro dal 2 al 4 ottobre

Il cielo di Santa Margherita si prepara a riempirsi di colori. Domenica 27 settembre 2026 arriva infatti l’anteprima del Festival degli Aquiloni, un appuntamento ormai diventato una tradizione attesa da tutta la città e che farà da apripista alla manifestazione principale in programma dal 2 al 4 ottobre a Capo Peloro.

Sul lungomare della zona sud saranno centinaia gli aquiloni a prendere il volo, protagonisti di una giornata pensata per grandi e piccoli che unisce laboratori didattici e attività all’aperto. L’obiettivo è permettere a tutti di vivere fin da subito la speciale atmosfera dell’evento.

Un’anteprima per vivere il litorale da un’altra prospettiva

L’iniziativa rappresenta un’occasione per assaporare quella magia che, anno dopo anno, porta allegria sui litorali messinesi, trasformando il vento dello Stretto in un momento di aggregazione e condivisione.

Il Festival degli Aquiloni si conferma così non solo come un evento di grande impatto visivo, ma anche come un modo alternativo per vivere la costa e il territorio. L’appuntamento con gli occhi all’insù è fissato per domenica sul lungomare di Santa Margherita.