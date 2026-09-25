Emergenza trasporto scolastico al Basile: mezzi insufficienti all’uscita

Gli studenti e la V municipalità chiedono un potenziamento urgente

La I commissione consiliare della V Municipalità del Comune di Messina si è riunita per affrontare carenze del servizio di trasporto pubblico dedicato agli studenti, con l’audizione di Alessandra Majolino, rappresentante eletta in seno al consiglio di istituto e della consulta provinciale degli studenti.

Dal tavolo di confronto è emersa una situazione complicata: mentre l’ingresso degli studenti è attualmente garantito tramite svariate corse e linee, per il rientro a casa il servizio risulta totalmente inadeguato. L’uscita didattica, fissata per le ore 14:45, è coperta al momento da una sola corsa della linea 22bis in transito presso l’istituto alle ore 14:52. Questa unica opzione è chiaramente insufficiente a garantire il trasporto di un’intera popolazione scolastica.

Si tratta di una problematica che si ripropone puntualmente ogni anno. Nonostante le ripetute segnalazioni e i costanti solleciti avanzati nel tempo dalla Dirigente scolastica e dai rappresentanti degli studenti, il disservizio continua a ripetersi.

A tal proposito, Emanuele Maurotto, Presidente della I Commissione consiliare della V Municipalità, dichiara: “Il benessere e la sicurezza degli studenti vanno rispettati e tutelati fornendogli i giusti mezzi e modi per raggiungere in sicurezza il proprio istituto. Non è tollerabile che una problematica così prevedibile venga ignorata, costringendo i ragazzi a subire disagi continui. Abbiamo formalizzato con somma urgenza la richiesta di potenziamento ad Atm e al Dipartimento Servizi Manutentivi, perché le istituzioni hanno il dovere di dare risposte tempestive a una criticità che si trascina da troppo tempo.”

Alle sue parole fanno eco quelle di Alessandra Majolino, rappresentante in seno al consiglio di istituto e della consulta provinciale: “Siamo stanchi di dover affrontare lo stesso identico disagio all’inizio di ogni anno scolastico. Noi studenti, insieme alla Dirigente scolastica, abbiamo più volte segnalato il problema, ma all’uscita da scuola ci ritroviamo ancora a fare i conti con un’unica corsa della linea 22bis. Chiediamo semplicemente che ci venga garantito il diritto di tornare a casa in condizioni dignitose. Servono mezzi adeguati al numero effettivo di studenti, e servono subito.”

Per queste ragioni, i firmatari ribadiscono la necessità di un intervento immediato per il potenziamento dei mezzi e delle linee di trasporto scolastico a servizio dell’istituto Ernesto Basile, auspicando una rapida risoluzione da parte degli enti preposti.