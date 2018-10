Montalbano Elicona, l'Argimusco patrimonio Unesco. Fioccano pareri positivi

Riflettori puntati sul parco dell’Argimusco, a Montalbano Elicona. Il comune tirrenico ospita infatti, in questi giorni, la conferenza nazionale Icham Icomos nel corso della quale sarà valutata la possibile candidatura del sito a patrimonio dell’Unesco (Clicca qui per il precedente articolo). Diverse le personalità presenti, con studiosi e rappresentanti da 32 diversi paesi del mondo.

“Posso dire con sicurezza che sicuramente il sito dell’Argimusco di Montalbano Elicona merita di essere inserito nei siti dell’Unesco perché è eccezionale –ha dichiarato John Peterson, presidente nazionale dell’Icham- Il nostro compito come Icham e Icomos è quello di valutare il sito dal punto di vista scientifico e quello che abbiamo notato visitando il luogo in questi giorni è incredibile. In seguito, prima di diventare patrimonio dell’umanità, sarà necessario seguire tutto l’iter burocratico previsto in questi casi. Tuttavia sono ottimista”.

Il parco dell’Argimusco sarà oggetto di studio sino al prossimo 28 ottobre. Al momento, da un primo sopralluogo, è emersa la possibilità che il sito fosse già esistente nel periodo paleolitico e neolitico. Sono state rilevate, infatti, presenze di ossidiana nell’area. Un dato importante, dunque, ai fini delle valutazioni che saranno effettuate nei prossimi giorni.

“Provo grande amore per l’Argimusco e, da tre anni a questa parte, mi sono impegnato affinché venga riconosciuto anzitutto dalla regione Sicilia come sito di interesse paesaggistico e culturale –ha dichiarato Raymon Bondin, componente della commissione nazionale Unesco Malta- Si tratta di un luogo importante non solo per Montalbano Elicona ma per l’intero comprensorio. L’Argimusco possiede quei valori universali che l’Unesco considera fondamentali”.

L’iter burocratico, ha poi aggiunto Bondin, potrebbe essere concluso nell’arco di due anni. Si dovrà prima attendere il riconoscimento da parte della soprintendenza e dalla regione come luogo d’interesse paesaggistico e culturale, così da procedere con la stesura di un primo dossier e inserire l’area nella lista d’attesa dell’Unesco. Seguirà quindi la valutazione ad opera del comitato nazionale Unesco. Un primo importante passo, dunque, che apre solo la strada ai prossimi due anni di lavori.

Nel corso della prima giornata della conferenza si è discusso anche sul tema “Messina e la sua Città Metropolitana: arte, artigiani ed eccellenze”. Sono state inaugurate, inoltre, le mostre “Lighea” e “Tradurre la Bellezza” curate da Alessandro La Motta e Fulvia Toscano e rispettivamente dedicate a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e a Salvatore Quasimodo.

Salvatore Di Trapani