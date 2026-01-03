Primo weekend del 2026 dominato dai venti africani ma la Befana porterà le prime piogge

Il meteo nel Messinese nei prossimi giorni. E le tendenze nella prossima settimana

La veloce ondata di freddo che ci ha interessato nelle prime ore di Capodanno ha proseguito la sua corsa verso est, spostandosi in direzione dei Balcani e dell’Europa orientale. Nelle prossime ore, un secondo impulso freddo continentale, si muoverà ulteriormente verso ovest, andando ad interessare il Nord Italia, la Francia e la Spagna. Questo spostamento verso occidente del freddo favorirà lo sviluppo di una nuova depressione sui mari ad ovest dell’Italia, pronta a richiamare nei prossimi giorni umide ma più miti correnti di Libeccio e Ostro che condizioneranno il tempo dei prossimi giorni sullo Stretto, come sul resto del Sud Italia. Insomma, una sorta di remake già visto durante il periodo di Natale, quando in riva allo Stretto i venti da Sud hanno soffiato ininterrottamente per almeno 12 giorni di fila, senza mai raggiungere particolari eccessi. Anche stavolta ci toccherà sopportare questa ventilazione che soprattutto domenica soffierà tesa, specie nella parte Nord dello Stretto. Ma ora andiamo a vedere i dettagli previsionali per il primo weekend del 2026.

Sabato 3 gennaio 2026

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato, con qualche nube sparsa di passaggio sullo Stretto, da sud verso nord, e qualche stratocumulo sull’area ionica. Nel pomeriggio ancora cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sull’area dello Stretto, velature sulla costa tirrenica. Le temperature massime raggiungeranno i +16°C +17°C, mentre le minime scenderanno sui +11°C. Venti moderati da Sud, deboli sulla costa tirrenica. Mari mossi, poco mosso il Tirreno sotto costa.

Domenica 4 gennaio 2026

Al mattino avremo delle velature sparse, tendenti a divenire più diffuse a partire dal pomeriggio e dalla serata successiva. Nel corso della giornata si vedranno veloci nuvole basse muoversi lungo lo Stretto, da Sud verso Nord, senza causare alcun tipo di fenomeno. Le massime potranno spingersi oltre la soglia dei +17°C, mentre le minime rimarranno sui +11°C +12°C. Venti moderati da Sud su Ionio e Tirreno, deboli sul Tirreno, eccetto sull’area eoliana dove soffierà una moderata ventilazione meridionale. Mari mossi. Molto mosso in serata lo Ionio.

Tendenza per la prossima settimana

Fra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il fronte caldo associato alla depressione in formazione ad ovest dell’Italia si avvicinerà alla Sicilia, dispensando le prime piogge che raggiungeranno entro il 6 mattina pure il Messinese. Durante il giorno dell’Epifania il tempo si potrebbe mantenere instabile, è anche un po’ più freddo, con delle piogge e dei rovesci. Ma l’evoluzione successiva di questa depressione è tutta da decifrare.