Reggio. “Allegria Festival – Christmas Edition”, gli ultimi appuntamenti nei quartieri a sud della città

Il programma natalizio “Allegria Festival – Christmas edition”, è stato promosso dall’associazione culturale Calabria dietro le quinte – APS

REGGIO CALABRIA – Si avvia alla conclusione il programma natalizio “Allegria Festival – Christmas edition”, promosso dall’associazione culturale Calabria dietro le quinte – APS e sostenuto dall’avviso comunale “Natale nei quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria. La rassegna, avviata lo scorso 8 dicembre, ha animato i quartieri dell’ex V circoscrizione – Gebbione, Stadio e Rione Ferrovieri Pescatori – con eventi dedicati a grandi e piccoli.

Gli ultimi appuntamenti sono in programma tra il 3 e il 5 gennaio. Venerdì 3 gennaio, alle 16.30, in piazza Leopoldo Trieste spazio al “Parco giochi diffuso”, con spettacoli di magia e giocoleria e animazione per bambini. Sabato 4 gennaio doppio evento: al mattino, alle 10, un trekking urbano al Parco lineare sud alla scoperta dei miti e delle leggende di Reggio Calabria; nel pomeriggio, alle 18, tombolata natalizia nella palestra del Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”.

Il clou della manifestazione è previsto il 5 gennaio sul Viale Aldo Moro con l’evento “Aspettando la Befana”, che unirà animazione per bambini, musica, balli, street food e shopping serale con apertura straordinaria dei negozi fino alle 22. In programma spettacoli, dj set, balli sociali, folklore, esposizioni di artigianato, vintage e auto d’epoca.

Proseguono intanto fino al 6 gennaio i lavori di riqualificazione urbana con la realizzazione di murales artistici nelle vie Antonino Meduri e Ragusa, nell’ambito del progetto “Parco giochi diffuso”, che coinvolge studenti, residenti e il Liceo artistico cittadino.

L’iniziativa è promossa dal comitato di quartiere Stadio Sud-Gebbione, guidato da Barbara Lombardo, insieme ai commercianti del Viale Aldo Moro rappresentati da Stefania D’Amico, con l’obiettivo di valorizzare i quartieri e rafforzare il senso di comunità durante le festività.