La seduta fissata per il 15 marzo

MESSINA – I parcheggi di interscambio e le problematiche legate al traffico veicolare e pedonale saranno tema di dibattito di un Consiglio comunale straordinario convocato per mercoledì 15 alle 18,30. Mercoledì 13, invece, il Consiglio si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno anche l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale.