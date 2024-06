“18 famiglie a Contesse di nuovo con poca acqua”

La segnalazione di una signora

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da tempo abbiamo poca acqua in via Adolfo Celi n. 42, a Contesse. Lo avevamo segnalato nel mese di maggio e poi l’emergenza era rientrata il 22 maggio. Siamo 18 famiglie, in due palazzine, e da tre settimane di nuovo conviviamo con una situazione precaria dal punto di vista dell’erogazione idrica”.

Aveva detto in precedenza la signora che ha segnalato il problema: “L’Amam a volte non risponde e quando gli addetti rispondono non sono mai risolutivi. Parlano di guasti ma non è possibile che ce ne siano da mesi. Non sappiamo più a chi rivolgerci per risolvere questa situazione e avere l’acqua”.

Abbiamo segnalato all’Amam.