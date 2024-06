Emergenza cinghiali, l’allarme degli imprenditori agricoli reggini alla manifestazione Coldiretti VIDEO

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha annunciato un nuovo piano di eradicazione per aumentare il numero degli abbattimenti

COSENZA – Si sono ritrovati numerosi presso la sede della Regione Calabria a Cosenza sulla Strada Statale 107 in Vaglio Lise i numerosi agricoltori provenienti da tutta la regione mobilitati da Coldiretti per sensibilizzare l’ente regionale sulla gravità dell’emergenza cinghiali e fauna selvatica, da troppo tempo, fuori controllo, che interessa non soltanto gli agricoltori, ma anche i cittadini e investe la totalità dei comuni calabresi, dalle campagne ai centri abitati. Tra loro anche tanti imprenditori agricoli del Reggino, dove c’è l’aggravante della peste suina, provocando la chiusura del prelievo venatorio sul cinghiale, con la conseguenza che si prolifera ormai in maniera incontrollata. Per il presidente regionale di Coldiretti, Franco Aceto, con la modifica alla legge nazionale numero 152 del 1992, voluta da Coldiretti le regioni hanno la possibilità di poter applicare dei piani di contenimento straordinari propri, indipendentemente dalla Legge Nazionale, quindi non hanno necessità poi di essere approvati o di avere il parere favorevole dell’ISPRA, prevedendo per esempio un piano di abbattimento e cattura su tutto il territorio regionale, dove si registra una presenza incontrollata di cinghiali. Un altro problema di non poco conto è quello degli indennizzi dai danni subiti dai cinghiali. Qui molto spesso le aziende neanche fanno più la domanda, in quanto alcune di esse per esempio devono ancora incassare i danni e subiti nel 2017-2018, e quando vengono erogati, le aziende vengono risarcite del 40% dei danni subiti. Inoltre Coldiretti chiede di rivedere il principio dei de minimis sui ristori che limita l’importo massimo di indennizzo.