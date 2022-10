Covid, cade l'obbligo di mascherine sui trasporti - Tempostretto

Resta fino al 31 ottobre, invece, in ospedali e Rsa

MESSINA – Nonostante l’aumento dei casi in tutta Italia, il governo ha deciso di non prorogare una delle ultime norme utilizzate per tentare di limitare i contagi da Covid. Da oggi, sabato 1 ottobre, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine di alcun tipo sui mezzi di trasporto. Niente Ffp2, quindi, su autobus, tram e treni.

La regola decade soltanto parzialmente, perché le autorità sanitarie hanno deciso di prorogare la seconda parte della norma, quella relativa agli ospedali. Nelle strutture sanitarie e nelle Rsa, quindi, sarà ancora obbligatoria almeno per un altro mese, fino al 31 ottobre. Tutto in attesa dell’insediamento del nuovo governo, che potrebbe decidere di cambiare ancora, in un senso o nell’altro, anche in base all’andamento della curva dei contagi in queste prime settimane d’autunno.