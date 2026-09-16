Crollo Pistunina, il tempo sospeso è finito ma Messina non dimentica VIDEO

Ai funerali dei Leone l'abbraccio della città e di Monforte nelle parole dei sindaci

Messina – Ha la voce rotta dall’emozione il sindaco di Messina Federico Basile quando sale all’altare, al termine dei funerali dei fratelli Leone e di Santino Magazzù, vittime del crollo del palazzo di famiglia a Pistunina, lo scorso 30 luglio. E’ lui a parlare per una intera comunità che per settimane insieme ai familiari ha vissuto lo choc e l’attesa, la speranza nelle ricerche che si affievoliva ogni giorno che passava, l’afflato intorno all’imponente macchina dei soccorritori. “In questi mesi non siete stati solo nomi legati ad una tragedia – ha detto Basile – ma parte del dolore di una comunità (…) è una città ferita che oggi si stringe di nuovo intorno a voi, dopo settimane in cui anche il lutto è rimasto sospeso. Messina non dimenticherà nessuno di voi, vi ricorderà con rispetto, onore e affetto”.

I Leone riposeranno a Monforte nella cappella di famiglia

A stingersi intorno ai Leone c’era anche la comunità di Monforte San Giorgio, di dove i Leone sono originari e dove saranno tumulati, nella cappella di famiglia. Anche nel centro tirrenico oggi è lutto cittadino ed è stato il sindaco Antonino Pinizzotto a ricordare il legame tra la famiglia di imprenditori e la comunità d’origine: “Monforte è legata ai Leone, è da qui che il capostipite Giuseppe è partito, aprendo il primo negozio a Messina, poi l’intuizione del punto vendita di Pistunina. E’ a Monforte che Carmelo ha vissuto la sua giovinezza, negli anni ’60. Oggi siamo qui per lui e per Rosa, ricordata da tutti per la sua disponibilità e dolcezza, per Sara, persona dalle spiccate abilità nelle relazioni umane e commerciali”. Alle esequie al Duomo hanno preso parte anche il parroco di Monforte e quello di San Pier Niceto, amico di famiglia, all’altare insieme a padre Paolo Francesco Chillari, che ha officiato la cerimonia. I primi cittadini hanno ringraziato anche tutti i soccorritori e le forze dell’Ordine ed hanno ricordato Alessandra Frazzica e Lahiru Warnakalasurya.

Un dolore sospeso troppo a lungo, oggi il lutto che deve trovare consolazione

Mano nella mano, tra le lacrime e gli abbracci, i familiari dei Leone hanno seguito le esequie facendosi forza a vicenda. Sono passati poco meno di 50 giorni da quel tragico pomeriggio e soltanto adesso i fili delle loro vite potranno cominciare a riannodarsi. Sono state settimane in cui anche il dolore è rimasto sospeso, come ha ricordato il sindaco Basile, appeso a quelle lunghe ore di angoscia e speranza, di rabbia e stordimento. Quel pomeriggio per tutti loro era un normale pomeriggio di metà estate.

Quel 30 luglio che ha cambiato la vita di tutti

I ragazzi, figli e nipoti, si preparavano a partire per le vacanze estive, gli altri avevano sentito da poco al telefono i cari rimasti in casa. Un minuto prima la loro voce al telefono, un minuto dopo proprio sul telefono, da amici e parenti, sono cominciate ad arrivare le foto della loro casa devastata, collassata, come implosa. Mentre correvano verso l’area di Pistunina, l’incredulità lasciava il posto all’angoscia, mentre continuavano a chiamare al cellulare Rosa, Sara, Santino e Carmelo. Per circa mezz’ora i loro telefoni hanno squillato, se pur invano. Poi, intorno alle 16.30, più nulla. E’ intorno a quell’ora che l’immagine del palazzo crollato, la montagna indistinta di macerie avvolta dal denso fumo nero, si è materializzata davanti agli occhi della famiglia Leone, cambiando per sempre le loro vite. Niente più vacanze per nessuno di loro. Mai più la voce di zia Sara, la zia di tutti. Mai più casa, quella di tutti, zii e nipoti, grandi e piccoli. Ed è solo oggi che, dopo un’attesa troppo lunga, possono davvero dire addio a chi non c’è più ma ci sarà per sempre, potranno tentare di dare consolazione e forma al dolore.

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