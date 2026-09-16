Incendio a Vulcano, in fiamme un magazzino in un’officina navale

Intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno salvato le strutture adiacenti. Si indaga sulle cause

VULCANO – Un incendio è divampato all’interno di un magazzino di un’officina navale nella zona di Porto Levante, sull’isola di Vulcano. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono prontamente intervenuti, alle 5.30 di stamattina, per spegnere le fiamme ed evitare si propagassero alle strutture intorno. Dopo spegnimento e bonifica, i vigili del fuoco sono rientrati in caserma. Le operazioni hanno richiesto tutta la mattinata e ora si indaga sulle cause dell’incendio, che non ha provocato alcun ferito.