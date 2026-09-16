Scurria: “Basile non voleva il confronto? Lo porteremo in Aula”

Il consigliere annuncia il deposito della richiesta per il Consiglio straordinario sulla relazione di inizio mandato

MESSINA – Dopo la mancata discussione in aula della relazione di inizio mandato del sindaco Federico Basile, il consigliere comunale Marcello Scurria deposita la richiesta di convocazione straordinaria del Civico consesso. «La relazione di inizio mandato non può essere considerata soltanto un documento da depositare agli atti – dice -. Per l’opposizione deve diventare l’occasione per un confronto pubblico e trasparente sui programmi, sulle cose fatte, sulle criticità ancora aperte e sugli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire».

Il rilancio del dibattito in aula

Il consigliere ha quindi rimarcato l’importanza della sede consiliare come luogo primario della dialettica politica cittadina. «Il Consiglio comunale è il luogo del confronto tra maggioranza e opposizione — dichiara Scurria —, ma soprattutto è il luogo nel quale si discute del futuro della città. Per questo i gruppi di opposizione hanno scelto di utilizzare gli strumenti istituzionali a loro disposizione, chiedendo formalmente la convocazione straordinaria».

Un messaggio indirizzato ai vertici di Palazzo Zanca per costringere l’amministrazione a rendere conto del proprio operato. «Questa volta non ci sono scorciatoie: la relazione di inizio mandato dovrà essere discussa davanti al Consiglio comunale. Ora Basile dovrà venire in Aula», ha concluso il consigliere Scurria. Con il deposito dell’atto, scatta adesso il termine regolamentare: la presidenza del Consiglio sarà tenuta a convocare la seduta entro i prossimi quindici giorni.

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