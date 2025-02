Crostata con lemon curd e meringa italiana: un dessert fresco e goloso

In cucina con Tempostretto

La crostata con lemon curd e meringa italiana è un dessert elegante e delizioso che unisce la freschezza del limone con la dolcezza della meringa, creando un equilibrio perfetto tra acidità e morbidezza. Questo dolce non solo è visivamente affascinante, ma offre un’esplosione di sapori che conquista chiunque lo assaggi. Scopriamo insieme come prepararlo passo dopo passo!

Ingredienti per la crostata:

250 g di farina 00

150 g di burro freddo a cubetti

100 g di zucchero a velo

1 uovo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Un pizzico di sale

Ingredienti per il Lemon Curd:

4 limoni (succo e scorza)

150 g di zucchero

6 tuorli

100 g di burro

5 g di amido di maiso maizena

Ingredienti per la meringa italiana:

3 albumi

200 g di zucchero

60 ml di acqua

Preparazione della crostata con lemon curd e meringa italiana

1. Preparazione della base di frolla:

Inizia preparando la pasta frolla per la base della crostata. In una ciotola, unisci la farina, lo zucchero a velo, il sale e il burro freddo a cubetti. Impasta velocemente con le mani fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi l’uovo e l’estratto di vaniglia e continua a lavorare l’impasto fino a formare una palla. Avvolgi la frolla nella pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, meglio tutta la notte.

Nel frattempo, preriscalda il forno a 180°C. Dopo il riposo, stendi la frolla su una superficie infarinata e adagiala in uno stampo per crostata precedentemente imburrato e infarinato. Punzecchia il fondo con una forchetta per evitare che si gonfi durante la cottura. Cuoci con la “cottura in bianco o alla cieca”* in forno per 20-25 minuti, o fino a quando la base risulterà dorata. Una volta pronta, lascia raffreddare.

*La cottura alla cieca o cottura in bianco viene utilizzata per preparare basi perfette di crostate o torte salate, che poi potete farcire con un ripieno che non prevede cottura. Comunemente si cuociono alla cieca la pasta frolla e la pasta briseè, per realizzare questa tecnica di cottura è necessario avere dei legumi secchi, come ad esempio fagioli o ceci che vengono distribuiti sulla crostata (la crostata va prima coperta con la carta forno per evitare il contatto dei legumi con la pasta frolla) per far mantenere la struttura e la forma dell’impasto durante la cottura. Attenzione però perché i legumi usati non possono essere cucinati, ma solo utilizzati per altre cottura alla cieca.

2. Preparazione del Lemon Curd:

In una casseruola, unisci il succo e la scorza dei limoni, lo zucchero, i tuorli, l’amido e il burro. Mescola bene con una frusta per far miscelare perfettamente le polveri con i liquidi facendo attenzione che non siano rimasti dei grumi. Per rendere il composto perfettamente omogeneo potete usare un mixer ad immersione in modo tale che la miscela risulterà liscia e vellutata prima della cottura. Cuoci a fuoco basso, mescolando continuamente, fino a che il composto non si addensa (circa 10-12 minuti). In alternativa potete usare un termometro da cucina e la crema risulterà pronta al raggiungimento degli 85°. Quando la crema è pronta, rimuovila dal fuoco. Lascia raffreddare a temperatura ambiente, poi trasferisci in frigorifero per una maggiore consistenza.

3. Preparazione della meringa italiana:

Per preparare la meringa italiana, porta a ebollizione l’acqua con lo zucchero in una casseruola. Nel frattempo, monta leggermente gli albumi in una ciotola pulita. Quando lo sciroppo di zucchero raggiunge i 121°C, versalo lentamente sugli albumi montati, continuando a montare a velocità media, fino a quando la meringa non diventa lucida e ben ferma. La meringa italiana è pronta quando risulta compatta e lucente.

4. Assemblaggio della crostata:

Una volta che la base di frolla si è raffreddata, distribuisci il lemon curd uniformemente sopra di essa. Con l’aiuto di una sac-à-poche, decora con la meringa italiana, formando dei ciuffetti. Puoi anche utilizzare un cucchiaio per un effetto più rustico.

5. Caramellizzazione della meringa:

Per dare un tocco finale alla tua crostata, utilizza un cannello da cucina per caramellizzare delicatamente la meringa, creando delle leggere sfumature dorate. Se non hai un cannello, puoi anche passarla sotto il grill del forno per pochi secondi, ma fai attenzione a non bruciarla.

Consigli:

La pasta frolla può essere preparata anche il giorno prima e conservata in frigorifero.

può essere preparata anche il giorno prima e conservata in frigorifero. Per un effetto ancora più scenografico, puoi aggiungere delle scorzette di limone candite sopra la meringa.

Se preferisci una meringa più morbida, puoi optare per una meringa svizzera, montando gli albumi a bagnomaria.

La crostata con lemon curd e meringa italiana è il dessert perfetto per ogni occasione speciale, che conquisterà tutti per la sua freschezza e bontà. Ogni morso è un equilibrio perfetto di consistenze e sapori, un vero piacere per il palato!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo