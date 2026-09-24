Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita Roccavaldina, Villafranca Tirrena, Messina, Spadafora e Sant'Agata di Militello

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Lunedì 21 settembre 2026



TRIBUNALE DI MESSINA

Avvisi pubblicati nella sezione Aste Giudiziarie: https://www. tempostretto.it/aste- giudiziarie

RGE 181/2023. In Roccavaldina (ME), Via Antonino Depetro 6-8 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento della superficie commerciale di 95,40 mq. L’appartamento si sviluppa su due livelli, piano terra e piano primo, collegati internamente da una scala. Al piano terra si trova la zona notte e comprende una camera da letto con balcone, una camera e un bagno finestrato. Il piano primo è dedicato alla zona giorno, composta da un soggiorno e angolo cottura, bagno di servizio e accesso diretto a una piccola corte esterna dalla quale si accede all’immobile. Piena proprietà di cantina della superficie commerciale di 47,00 mq. Il locale è posto al piano terra ed è composto da due ambienti comunicanti con altezza interna pari a 2,30 m. La struttura è realizzata in muratura, con pavimentazione in marmette di graniglia tipiche dell’epoca di realizzazione del fabbricato. Il deposito presenta uno stato manutentivo interno da ristrutturare ed è destinato esclusivamente a uso di ricovero e stoccaggio di beni. Piena proprietà di corte interclusa della superficie commerciale di 9,00 mq. Area urbana interclusa tra fabbricati priva di edificazioni censibili, è costituita da spazio scoperto censito conformazione pianeggiante, completamente circondato da fabbricati esistenti e con affacci limitati. PREZZO BASE Euro 60.300,00. Offerta minima Euro 45.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Roccavaldina (ME), – Lotto 2: Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 950,00 mq. Il fondo presenta giacitura lievemente collinare, con destinazione urbanistica agricola secondo il vigente Piano Regolatore. L’accesso avviene da strada vicinale. Il terreno risulta seminativo ed è attualmente incolto. Non risultano edificazioni insistenti sul fondo. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 365,00 mq. Il fondo presenta giacitura lievemente collinare, con destinazione urbanistica agricola secondo il vigente Piano Regolatore. L’accesso avviene da strada vicinale. Il terreno risulta seminativo ed è attualmente incolto. Non risultano edificazioni insistenti sul fondo. PREZZO BASE Euro 10.700,00. Offerta minima Euro 8.025,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Rometta (ME), – Lotto 3: Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 100,00 mq. Il fondo presenta giacitura collinare, con destinazione urbanistica agricola secondo il vigente Piano Regolatore. L’accesso avviene da strada vicinale. Il terreno risulta vigneto arborato. Non risultano edificazioni insistenti sul fondo. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 200,00 mq. Il fondo presenta giacitura collinare, con destinazione urbanistica agricola secondo il vigente Piano Regolatore. L’accesso avviene da strada vicinale. Il terreno risulta seminativo di classe 4. Non risultano edificazioni insistenti sul fondo. Piena proprietà di terreno agricolo a ROMETTA, della superficie commerciale di 130,00 mq. Il fondo presenta giacitura collinare, con destinazione urbanistica agricola secondo il vigente Piano Regolatore. L’accesso avviene da strada vicinale. Il terreno risulta seminativo di classe 4. Non risultano edificazioni insistenti sul fondo. PREZZO BASE Euro 4.800,00. Offerta minima Euro 3.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 13/01/2027 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Filocamo Santina Roberta 3492197925, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 218/2020. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina 100 – Lotto 2: Appartamento della sup. comm. di 183,34 mq è situato al primo piano di un edificio a 4 livelli f.t. oltre 2 sottostrada, ad uso promiscuo: i piani terra, secondo e terzo, sono destinati all’attività alberghiera e ristorazione; il piano primo è in parte destinato a civile abitazione ed in parte ad attività alberghiera; i piani primo e secondo sottostrada sono destinati ad attività commerciale/ricreativa. PREZZO BASE Euro 156.750,00. Offerta minima Euro 117.563,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina 100 – Lotto 3: appartamento della superficie commerciale di 175,55 mq, è situato al primo piano di un edificio a 4 livelli f.t. oltre 2 sottostrada, ad uso promiscuo: i piani terra, secondo e terzo, sono destinati all’attività alberghiera e ristorazione; il piano primo è in parte destinato a civile abitazione ed in parte ad attività alberghiera; i piani primo e secondo sottostrada sono destinati ad attività commerciale/ricreativa. PREZZO BASE Euro 146.622,40. Offerta minima Euro 110.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina, Villafranca Tirrena 96 – Lotto 4: Discoteca (attualmente in disuso) della superficie commerciale di 1.209,00 mq (attualmente in disuso), occupa i piani primo e secondo sottostrada di un edificio a 4 livelli fuori terra ad uso promiscuo: i piani terra, secondo e terzo, sono destinati all’attività alberghiera e ristorazione; il piano primo è in parte destinato a civile abitazione; i piani primo e secondo sottostrada sono destinati ad attività commerciale/ricreativa. PREZZO BASE Euro 350.752,00. Offerta minima Euro 263.064,00. Rilancio minimo in aumento Euro 11.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/12/2026 ore 11:30 tramite piattaforma telematica. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 373/1987 Messina, Fraz. Gravitelli, Via Pietro Castelli: Lotto 14 – Appartamento a P. T. rialzato Pal. D, di tre vani ed accessori, di complessivi mq. lordi 77,55 circa. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 85.293,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.11.2026 alle ore 11.00 Luogo: Studio Notaio delegato Via della Munizione n. 3 – Messina G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato: Claudio Ciappina Per informazioni: 090/716247 Custode Dott. Massimo Salomone 090692323 studiosalomone@virgilio.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https:// portalevenditepubbliche.it . Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 141/2023. In Messina (ME), Via Castello, Villaggio Camaro – Lotto UNICO: Appartamento a P.4, Corpo A , composto da ingresso, cucina – soggiorno, due vani letto, bagno, corridoio e due balconi, di mq. lordi complessivi 113,50 circa, con tracce di umidità nei balconi e nella zona in cucina limitrofa alla gabbia dell’ascensore, con posto auto scoperto a P. T., di mq. lordi 15 circa, chiuso da cancello in ferro e pavimentato. Dall’APE allegato alla CTU appartamento in classe D. PREZZO BASE Euro 43.994,81. Offerta minima Euro 32.996,11. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 17/12/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Giordano Valentino 0902130617, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 – Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni sul seguente bene: locale sottotetto, con destinazione residenziale, giusto recupero abitativo già autorizzato. L’appartamento è costituito da pranzo soggiorno, ampio ingresso, n. 2 camere da letto, due bagni, oltre spogliatoio e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 31.280,00. Offerta minima Euro 23.460,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 25/11/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via San Camillo n. 8. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGF 6/2014. In Sant’Agata di Militello (ME), Piazza Capita – Lotto 1: locale commerciale adibito a supermercato a p.t. rialzato, superficie commerciale di mq 440 circa, oltre aree esterne e balconi di mq 74 circa, completo di tutta l’attrezzatura per supermercato. sottostante locale deposito al piano seminterrato della sup. catastale di mq 195. PREZZO BASE Euro 103.341,78. Offerta minima Euro 77.506,34. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2026 ore 11:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Ghibellina n. 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 268/2005. In Messina (ME), Messina, Loc. Tremonti, Via S. Iachiddu – Lotto 14: Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. C, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi lordi mq. 107,80 circa. PREZZO BASE Euro 16.757,81. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 24/11/2026 ore 16:45 presso studio del Notaio delegato in Messina, Via Ducezio 12. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Calogero Luisa 0906409852, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 200/2006 381/12. In Messina (ME), Via Nazionale – Lotto UNICO: Villa su due livelli oltre P. seminterrato con terreno di pertinenza, oltre terreno di mq. 4.591 al cui interno ricade un deposito ed un piccolo locale autoclave di mq. comm. 56,04 circa. PREZZO BASE Euro 959.600,00. Offerta minima Euro 719.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 25.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/11/2026 ore 10:30 presso studio del Notaio delegato sito in Messina, Via della Munizione n. 3. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 104/2021. In Messina (ME), Via Luigi Capuana 82, Villaggio Mangialupi – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento di tipo ultrapopolare (A/5), facente parte di un edificio a schiera, con ingresso diretto da ampio spazio pubblico destinato a parcheggio. PREZZO BASE Euro 28.800,00. Offerta minima Euro 21.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/12/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it