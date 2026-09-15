 Da 5 lavoratori in nero a carenze igieniche, chiuso un ristorante nel Messinese

Da 5 lavoratori in nero a carenze igieniche, chiuso un ristorante nel Messinese

Redazione

Da 5 lavoratori in nero a carenze igieniche, chiuso un ristorante nel Messinese

martedì 15 Settembre 2026 - 11:26

100mila euro di sanzioni. Operazione dei carabinieri di Messina Sud con Nas e Nil. Riscontrare pure irregolarità nella sicurezza. Denunciato il ristoratore

MESSINA – Controllo dei carabinieri contro il lavoro irregolare e in materia di sicurezza. Da qui la sospensione nel territorio messinese di un ristorante per gravi carenze igieniche e nella sicurezza. E sono stati trovati cinque lavoratori “in nero”. Il ristoratore è stato denunciato. Oltre al deferimento in stato di libertà, per lui sanzioni per oltre 100mila euro.

I controlli dei carabinieri e le irregolarità in un ristorante nel Messinese

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito una serie di controlli nei ristoranti del territorio di competenza, con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Messina. Al termine delle verifiche, sono state riscontrate numerose irregolarità in un ristorante. In particolare, sono state contestate violazioni in ordine alla mancanza dei requisiti igienici generali dei locali, nonché per l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp (sistema obbligatorio di autocontrollo igienico sanitario).
Sul fronte della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sono emerse irregolarità relative alla mancata sottoposizione dei dipendenti alle visite mediche preventive, all’omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e all’assenza di estintori idonei. In più, si trovavano nel ristorante cinque lavoratori “in nero”.

“Al termine delle verifiche, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo di circa 100.000 euro, mentre è stata disposta la sospensione immediata dell’esercizio fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla regolarizzazione di tutte le posizioni lavorative e di sicurezza”, comunicano i carabinieri.

4 commenti

  1. pablo 15 Settembre 2026 12:05

    Vergogna

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  2. GIUSEPPE MARTORANA 15 Settembre 2026 13:09

    perche’ non comunicare il nome dell’attivita’?

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    Reply
  3. Antonio 15 Settembre 2026 14:07

    …e come al solito …muti sul nome del ristorante.
    Gli utenti non hanno il diritto di conoscere chi attenta alla loro salute!

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    Reply
  4. Cittadino 15 Settembre 2026 14:27

    Forza ne mancano ancora tanti altri

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    Reply

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