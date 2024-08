“Da Siciliacque la conferma che Taormina non ruba l’acqua a Messina”

Il sindaco Federico Basile ha chiesto un intervento chiarificatore al presidente di Siciliacque

MESSINA – “La guerra dell’acqua” Taormina-Messina. A quale puntata della saga siamo arrivati? Adesso il sindaco Federico Basile interviene con una nota e informa che ha avuto conferma ufficiale da Siciliacque sull’argomento di queste settimane: Taormina non sottrae risorse idriche a Messina. Ecco il comunicato di Basile: “Con riferimento all’articolo pubblicato dal quotidiano “la Repubblica” il 22 agosto scorso, a firma di Fabrizio Bertè, il quale riportava affermazioni attribuite a un dipendente di Siciliacque in merito alla convenzione tra il Comune di Taormina e Siciliacque e il ruolo di vettoriamento di Amam ho prontamente richiesto un intervento chiarificatore da parte della società.

In risposta a questa sollecitazione, il presidente di Siciliacque Salvatore Castrovinci, è intervenuto chiarendo alcuni aspetti. Innanzitutto il presidente di Siciliacque ha smentito le dichiarazioni riportate nel titolo “Siciliacque: I litri in più potevano andare a Messina”. Nella nota indirizzata al Sindaco di Messina Castrovinci scrive che: “Tale affermazione non riflette alcuna posizione o dichiarazione del nostro dipendente di Siciliacque”.

E ancora: “Inoltre Castrovinci ha chiarito che “Siciliacque ha rilasciato al quotidiano informazioni

esclusivamente di natura tecnica e non ha espresso alcuna valutazione di opportunità circa la

possibile destinazione dei flussi idrici gestiti”. “Pertanto, auspico – afferma il sindaco di Messina Basile – che anche alla luce di questo ennesimo chiaramento, questa volta proveniente direttamente da Siciliacque, e che ringrazio per la disponibilità mostrata, si possa considerare chiuso questo capitolo di inutili e sterili polemiche che hanno avuto il solo obiettivo di denigrare il lavoro della mia amministrazione cavalcando l’onda di una crisi idrica che sta mettendo a dura prova tutta la Regione”.

La necessità di una pronuncia ufficiale di Siciliacque

Come abbiamo scritto stamattina, l’unica soluzione, al di là della comunicazione del presidente al sindaco, è che Siciliacque s’esprima ufficialmente con una nota esaustiva, ricca di dati e d’elementi. Forse solo così si potrà chiudere la polemica politica, dato che Taormina ha come sindaco il leader della Giunta di Messina. Questa sembra la soluzione più ragiomevole.

