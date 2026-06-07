 Dal museo a Villa Dante: il Silent reading club torna in formato "estivo"

Dal museo a Villa Dante: il Silent reading club torna in formato “estivo”

Giuseppe Fontana

Dal museo a Villa Dante: il Silent reading club torna in formato “estivo”

domenica 07 Giugno 2026 - 08:23

E ci sarà ancora lo speed date letterario: ecco quando.

MESSINA – Dopo l’incredibile successo dell’appuntamento al Museo regionale “Accascina” per il Maggio dei libri, il Silent reading club fondato da Alice Scimone torna con un nuovo evento. E lo fa in formato “estivo”, quindi all’aperto, sfruttando gli spazi verdi di Villa Dante.

Il nuovo appuntamento del Silent reading club

L’appuntamento è previsto per venerdì 12 giugno alle ore 17.30. Si potrà leggere in silenzio, condividendo tempo e spazi, ma sarà anche un’occasione per socializzare visto che tornerà lo “speed date letterario”. I partecipanti avranno pochi minuti per parlare con chi avranno di fronte di libri e autori, prima di dover cedere il posto e ricominciare. Un modo divertente per scoprire spiriti affini e non.

Alice Scimone: “Abbiamo ascoltato tante proposte”

Scimone ha spiegato: “Dopo aver ascoltato le numerose proposte degli amanti del Silent reading club, abbiamo deciso di organizzare un nuovo evento all’aria aperta. Ci vedremo venerdì 12 giugno alle 17:30 a Villa Dante per dedicarci ad una passione che unisce: la lettura. Seguirà un momento di confronto e condivisione attraverso lo Speed Date Letterario, un gioco dinamico per conoscere gli altri partecipanti parlando di libri. L’iniziativa è stata precedentemente sperimentata alla Biblioteca Comunale T. Cannizzaro insieme all’associazione Amici della Biblioteca. E ha riscosso un grande successo”.

E ancora: “Dopo l’appuntamento al Museo Regionale Accascina è emersa sempre più la necessità di creare spazi d’incontro reali, dove fermarsi e condividere una quiete che non pretende nulla, solo presenza. In questi momenti di semplicità possiamo riscoprirci e creare connessioni con persone che, grazie ai libri, non sembreranno più così estranee”.

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