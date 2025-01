Dal prossimo 24 gennaio si ritorna a sciare a Gambarie

A darne notizia attraverso il proprio profilo social il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro

SANTO STEFANO D’ASPROMONE – Buone notizie per gli amanti dello sci e degli sport invernali. Infatti dopo l’improvvisa rescissione del contratto, da parte della società che gestiva gli impianti sciistici di Gambarie, per questioni economiche, le piste da sci ritorneranno ad essere sciabili dal prossimo 24 gennaio, come ha annunciato il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, dal suo profilo social:

“Il prossimo weekend, esattamente da venerdì 24 gennaio, gli impianti di risalita torneranno in funzione a pieno regime. Così anche in Aspromonte si potrà finalmente sciare. Quanto accaduto nelle settimane scorse mi aveva rammaricato molto, anche perché era in netto contrasto con le ultime positive notizie che riguardano il comprensorio (vedi Gallico Gambarie ed emendamento pro Vallata del Gallico).

Pertanto, in queste settimane ho svolto un ruolo di mediazione, riunendo le parti interessate, Comune di Santo Stefano ed AsproService, per superare i problemi tecnici e burocratici che impedivano l’apertura. Così, anche grazie al supporto della Regione, siamo riusciti ad addivenire ad una soluzione immediata per il presente, ma soprattutto l’avvio di una soluzione definitiva!”