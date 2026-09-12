Dalla Jonica all’UniMe il calcio torna centrale nel messinese

Nuove realtà prendono forma a Taormina, con lo Sporting Club in Promozione, e a Terme Vigliatore con il Ciappazzi

Indipendentemente dalle categorie il calcio è sempre stato un ottimo collante e lo è in città come in provincia. Si parte dalla Jonica Fc, futura avversaria di Acr Messina e Messana Riviera in Eccellenza che annuncia l’ingaggio di Ricardo Pires, il centravanti brasiliano classe 1987 è un innesto di grande esperienza e personalità per il reparto offensivo a disposizione di mister Enzo Famulari.

Restando in quella zona nella Perla dello Jonio nasce il progetto Sporting Club Taormina, i colori sociali bianco blu e azzurro si sviluppano dall’esperienza dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Futura e mettendo insieme dieci imprenditori, otto italiani e due esteri, tentano la scalata dal campionato di Promozione. In cabina di comando ci sarà Pasquale Ferrara come allenatore, Fabio Renzo come direttore generale, Giuseppe Costa sarà il team manager.

Dall’altra parte della sponda messinese, lato tirrenico, il calcio rinasce a Terme Vigliatore. Notizia delle ultime ore è infatti la costituzione dell’Asd Ciappazzi, il progetto vede il prima linea il presidente Giovanni Bellinvia, la squadra allenata da mister Maurizio Grasso giocherà la Terza Categoria e inizierà la preparazione il 16 settembre. Il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano ha accolto con entusiasmo “la nascita di questa nuova realtà sportiva cittadina. È nostra ferma intenzione affiancare la società, mettendo da subito a disposizione la struttura sportiva comunale” ha dichiarato il primo cittadino.

Infine tornando a Messina città anche la Ssd UniMe punta sul rilanciare il calcio maschile e lo fa con un organigramma di tutto rispetto che vede l’esperto dirigente Angelo Alessandro a coordinare il settore. Si punterà anche in questo caso sulla squadra di Terza Categoria, affidata a mister Renato Sottile, ma soprattutto ci sarà tanto spazio per i giovani con le formazioni Under 17, allenata da Marcello Zuco, e Under 15, con in panchina Davide Nicolò, sul quale si punterà molto. Nel progetto rientra anche la compagine del Futsal seguita da Erminio Fazio che disputerà la Serie C di calcio a 5.