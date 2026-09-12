“Non c’è turismo senza di noi”: a Messina la campagna nazionale Filcams Cgil

È dedicata all'ascolto e al confronto con i lavoratori del settore turistico.

MESSINA – Ha fatto tappa a Piazza Cairoli il camper della campagna nazionale “Non c’è turismo senza di noi”, ideata dalla Filcams Cgil. L’obiettivo è dare ascolto ai lavoratori del settore turistico, confrontandosi su condizioni e problematiche. Per il sindacato, infatti, “non può esserci turismo di qualità senza lavoro di qualità. Dietro alberghi, ristoranti, stabilimenti, servizi, attività culturali e accoglienza ci sono migliaia di persone che lavorano spesso con salari insufficienti, precarietà, stagionalità, orari difficili e diritti che troppo spesso restano sulla carta”.

La Filcams Cgil Messina ha spiegato: “Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio ma non possiamo continuare a misurare il successo del settore soltanto attraverso il numero di presenze e arrivi. Dobbiamo parlare anche di lavoro, salari, diritti, stabilità e dignità. Perché il turismo non esiste senza le persone che ogni giorno lo fanno vivere”. Ad aprire i lavori Giuseppe Ragno, segretario FILCAMS CGIL Messina, cui sono seguiti gli interventi di Mario Cambria, segretario FILCAMS CGIL Messina, delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo, di Piero Lamancusa e dell’arch. Arcangela Donofrio di Mare Bene Comune Valle del Mela e di Giovanna Fasano, guida turistica e promotrice territoriale. Conclusioni affidate a Pietro Patti, segretario generale CGIL Messina. Un tour per ribadire una cosa semplice: non c’è turismo senza le lavoratrici e i laboratori.