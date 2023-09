De Luca: "Basta pizzo legalizzato e a Messina si può investire grazie alla Zes" VIDEO - Tempostretto

Il leader di Sud chiama Nord in occasione di "Sud Innovation Summit": "Hi-hub e Zona economica speciale opportunità per attrarre investimenti"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Cateno De Luca interviene al Sud Innovation Summit a Messina e parla di “pizzo legalizzato” in Sicilia come ostacolo agli investimenti. Spiega il deputato regionale, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, super impegnato tra la candidatura a Monza nel collegio dove era stato eletto Berlusconi, le polemiche con la Lega sull’autonomia differenziata e lo scenario delle elezioni europee: “Il ruolo della politica è quello di garantire la tempistica di tutti i procedimenti amministrativi. Chi deve creare posti di lavoro, ovvero gli imprenditori, deve avere certezza dell’inizio e della conclusione di un procedimento”.

Spiega De Luca: “Pizzo legalizzato significa che tu costringi l’imprenditore a sopportare costi collegati alle lungaggini burocratiche, e spesso alle raccomandazioni, che in altri territori non avvengono. Oggi l’innovazione parte dalla politica e investe la strategia urbana di riqualificazione grazie alla Zona economica speciale. Fiscalità di vantaggio per cinque o dieci anni e burocrazia zero sono opportunità reali per chi oggi decide d’investire a Messina. Zes e Hi-hub (futuro Polo della tecnologia e dell’innovazione come obiettivo, n.d.r.) fanno parte di questa strategia”.

L’intervista prosegue in video pure sul ruolo di Sud chiama nord (“Siamo la prima forza politica in Sicilia”), proiettato negli scenari nazionali ed europei.

