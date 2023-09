Sud Innovation Summit. "Turismo, case, servizi e cultura: a Messina si può investire" VIDEO - Tempostretto

Una due gioni al Palacultura: interviste con Antonio Laveneziana, di Airnb, e l'assessore alla Cultura Enzo Caruso

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – La città dello Stretto per due giorni al centro di un confronto sull’innovazione tecnologica. Sulle possibilità d’investire a Messina e sulle potenzialità del territorio, mettendo in rete imprenditoria locale e grandi realtà internazionali e nazionali. L’amministrazione comunale ha scommesso su “Sud Innovation Summit“, al Palacultura “Antonello”, 14 e 15 settembre.

Ai microfoni di Tempostretto Antonio Laveneziana (nella foto in alto), responsabile Italia e Sud Est Europa di Airnb, e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso. Airnb è un portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi. A Messina sono circa 600 le abitazioni disponibili e Laveneziana ci ha parlato del fenomeno dei “nomadi digitali”, che lavorano per un periodo in una città e vanno a esplorarla.

