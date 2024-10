Decreto Ambiente e ponte, “terza forzatura del governo Meloni”

La nota polemica di Invece del ponte: "Tre leggi illegittime"

Tiene banco ancora il tema delle forzature pro ponte nel decreto Ambiente. “Sul ponte tre indizi fanno una prova. Hanno cominciato col decreto legge 35, modificando ad hoc le norme sulle opere pubbliche. Hanno continuato infilando nel dl 89 lo “spezzatino” per il progetto esecutivo. Adesso cercano di fare bingo: contro legge e logica un gruppo di politici, tecnicamente ignoranti, esautora la Commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale) per scelte fondamentali riguardo ambiente, paesaggio, impatti sociali, sicurezza”. Non usa mezze misure, in una nota, Invece del ponte.

E sostiene sempre il comitato, nel segno della contestazione alla presidente Meloni e al ministro e vicepresidente Salvini: “Sono tre indizi che confermano quanto è ormai evidente da tempo: il progetto del ponte non sta in piedi e con procedure normali sarebbe sonoramente bocciato. Le risposte della società Stretto di Messina non convincono. E per andare avanti il governo prova a forzare le norme. Ma le tre forzature sono leggi illegittime perché vanno contro le norme europee, oltre che contro logica e buon senso. Invitiamo tutti a una operazione di verità e smascheriamo l’inganno del ponte”.

