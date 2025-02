Denunciata la proprietaria di un b&b per mancata comunicazione alla Questura degli ospiti

Non erano stati neanche identificati in presenza

Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Messina, insieme a operatori dei diversi Commissariati dislocati sul territorio hanno verificato 62 strutture ricettive. Ulteriori 38 attività ricettive sono state oggetto di controllo da parte delle altre forze dell’ordine.

Specifica attenzione è stata riservata al rispetto della normativa in materia dei cosiddetti alloggiati, ed in particolare all’obbligo di comunicazione all’autorità competente dei dati anagrafici degli ospiti alloggiati in ogni struttura nonché a quello di identificazione de visu di ciascun ospite.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo hanno denunciato in stato di libertà la proprietaria di un bed & breakfast responsabile dell’omessa comunicazione obbligatoria alla Questura circa gli ospiti alloggiati nonché della identificazione de visu degli stessi.