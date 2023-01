Denutriti e in condizioni precarie: due cani salvati in un canile abusivo - Tempostretto

I carabinieri sono intervenuti a Santo Stefano di Camastra denunciando una cinquantenne e salvando i due meticci, subito affidati alle cure di professionisti

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Due meticci di piccola e media taglia sono stati salvati dai carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra. I militari della stazione locale hanno trovato i due cani all’interno di un canile abusivo realizzato in un’area di aperta campagna in maniera inadeguata e improvvisata. Gli animali erano denutriti e in condizioni di salute precarie e sono stati subito portati via, affidati alle cure del personale medico del servizio veterinario del distretto sanitario di Mistretta.

A essere denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, invece, la proprietaria del terreno, una cinquantenne del luogo. Dovrà rispondere di vari reati.