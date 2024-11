Derby tra Castanea e Barcellona, Svincolati in casa e Bs Messina in trasferta

La sfida tra messinesi della dodicesima giornata di serie B Interregionale inizia alle 19 al PalaTracuzzi. Basket School Messina a Rende sabato, Milazzo al PalaMilone domenica

Nella dodicesima giornata, e prima di ritorno, della Serie B Interregionale subito derby tra Castanea e Barcellona. Due formazioni che al momento disputerebbero il girone playout e prima dell’inizio del campionato speravano di essere invece nella metà alta del girone. Palla a due tra le due squadre sabato sera alle ore 19 al PalaTracuzzi. Per i gialloviola di coach Claudio Cavalieri quattro vittorie fin qui, tra cui quella del match d’andata. Un po’ meno roseo il cammino del Barcellona 4.0 di coach Luigi Biondo, ma grazie alle tre vittorie il roster longanese resta attaccato al gruppo e può lottare per migliorare in questo girone di ritorno la propria posizione.

Da quella prima partita di fine settembre entrambe le squadre hanno cambiato qualcosa nei rispettivi quintetti. Proprio notizia degli ultimi giorni è l’ingaggio da parte del Barcellona Basket 4.0 dell’ex Andrea Banin, il play classe 1994 infatti ha giocato per diversi anni tra le file dei gialloviola contribuendo alla promozione in B Interregionale. Dopo è tornato alla Pallacanestro Pavia 1933 e poi ha giocato alla Basket Academy Potenza.

“Sono contento di approdare in una piazza storica per il basket italiano – ha dichiarato Banin presentandosi – ho ricordi un po’ sbiaditi ma da piccolo vedevo Barcellona in televisione e sono onorato ed eccitato di poter fare parte di questa realtà. Inoltre in Sicilia ho passato momenti bellissimi della mia carriera, dove mi sono tolto grandi soddisfazioni e tornare giù per me sarà sicuramente un viaggio ricco di emozioni”.

Basket School in trasferta contro l’Antoniana

Per la Basket School Messina impegno questa sera alle ore 18:30 sul parquet della Pallacanestro Antoniana alla Struttura Geodetica di Boscoreale. I campani, insieme a Barcellona e Catanzaro, compongono il terzetto che occupa l’ultimo posto in classifica con 6 punti, ma ad appena quattro lunghezze di distanza dal sesto posto.

All’andata i ragazzi di Pippo Sidoti si imposero 74-67 al termine di una gara veramente tosta, contro un avversario che mostrò tutto il proprio carattere: “Dopo aver visto tutte le squadre in questo girone d’andata – dice proprio Sidoti – posso dire che sono tutte all’altezza della situazione. Sarà sicuramente una partita difficile, perché loro possono rientrare nel gruppo delle prime sei e sono certo che avranno tanta voglia di vincere: bisogna affrontare questo impegno con la mentalità giusta, cattiveria agonistica e approcciando bene alla gara, perché per noi è una partita importante. Veniamo da due sconfitte consecutive contro Viola e Angri che ci possono stare perché arrivate in due campi difficili, ma adesso dobbiamo puntare alla vittoria”.

Svincolati Milazzo ospitano Rende

Ultimo impegno delle messinesi inserite nel girone H è la sfida casalinga che la Svincolati Milazzo disputerà domenica alle ore 18 al PalaMilone contro Rende. All’andata fu sconfitta per soli quattro punti per gli atleti di coach Priulla, ma le successiva sfide del girone d’andata hanno espresso valori diversi con Milazzo seconda in classifica a 19 punti e Rende che lotta per risalire dagli ultimi posti con 8 punti.

Articoli correlati