 Direttiva Carrubba, il gruppo Scurria: «Non si rafforzano i quartieri limitando le loro prerogative»

Direttiva Carrubba, il gruppo Scurria: «Non si rafforzano i quartieri limitando le loro prerogative»

Redazione

Direttiva Carrubba, il gruppo Scurria: «Non si rafforzano i quartieri limitando le loro prerogative»

sabato 19 Settembre 2026 - 12:30

Il gruppo esprime piena solidarietà ai consiglieri di quartiere e stigmatizza ogni comportamento che possa limitarne la libertà di iniziativa e le prerogative istituzionali

La questione della direttiva Carrubba è stata sollevata attraverso il Question Time, per ottenere risposte chiare su una vicenda che incide sull’attività dei consiglieri e sul rapporto con i cittadini. Il gruppo Scurria sottolinea che «a preoccupare è soprattutto il ritardo istituzionale: nonostante il tempo trascorso, la questione non risulta ancora iscritta all’ordine del giorno del Consiglio». Per gli esponenti dell’opposizione «non è accettabile che una questione posta formalmente nelle sedi istituzionali resti sospesa senza un confronto consiliare e senza risposte concrete».

L’affondo sull’inerzia istituzionale e le promesse mancate

Secondo il gruppo politico non siamo di fronte a un semplice ritardo burocratico. Dal momento che «quando una questione riguarda le prerogative dei consiglieri e il funzionamento dei Consigli di quartiere, il silenzio e l’inerzia istituzionale assumono un peso politico». Il punto centrale evidenziato è che «mentre si parla di rafforzare i quartieri attraverso maggiori competenze e poteri, nei fatti si rischia di limitarne gli strumenti di iniziativa e di controllo». Gli esponenti ribadiscono con forza che «non si può promettere più autonomia ai quartieri e, contemporaneamente, lasciare senza seguito le questioni che riguardano le prerogative dei loro rappresentanti».

La richiesta di risposte concrete e tempi certi

Il gruppo Scurria rimarca che «il Question Time non può diventare un rito» e che «una risposta formale non può essere il punto finale di una questione che richiede un confronto politico e istituzionale». Per questo motivo, fanno sapere dal gruppo, «servono tempi certi, risposte concrete e, quando necessario, una discussione in Consiglio. Il gruppo Scurria continuerà a chiedere che la questione venga affrontata senza ulteriori rinvii», ricordando che «ai quartieri servono più competenze, più poteri e più autonomia. Non ritardi, silenzi e limitazioni». La conclusione è un monito netto: «Difendere le prerogative dei consiglieri significa difendere la rappresentanza dei cittadini e il ruolo delle istituzioni sul territorio».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Fuga dei giovani, Messina al bivio tra le (eterne) priorità di lavoro e sviluppo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED