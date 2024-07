Droga e cellulare in carcere, 10 arresti a Enna

L'operazione della Polizia coinvolge anche minorenni. I controlli nella casa circondariale Luigi Bodenza

E’ scattato all’alba di oggi il blitz a Enna alla fine dell’inchiesta su un giro di droga e cellulari che sarebbero entrati nel carcere Luigi Bodenza.

Per otto di loro (uno minorenne all’epoca dei fatti) è scattato il carcere, due sono ai domiciliari, un altro ha l’obbligo di firma mentre per un minorenne è stato collocato in comunità.

Ad essere impegnate circa 100 unità della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Enna, del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo e della Polizia Penitenziaria Reparto di Enna, con la collaborazione del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Enna, delle Squadre Mobili di Catania, Siracusa e Catanzaro, del personale dei Reparti Prevenzione Crimine di Palermo e Catania e del Nucleo Investigativo Regionale di Catanzaro e di Firenze.

Nelle prossime ore nell’aula Falcone Borsellino presso il Tribunale di Enna verranno dati ulteriori dettagli dell’operazione.